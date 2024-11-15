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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:54
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Ü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Eylül 2023'te Kiremithane Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini aktaran savcı, C.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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