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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı sanık hakim karşısında

        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanığın "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:22
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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı sanık hakim karşısında
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        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanığın "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.T. ile Yüreğir Merkez PTT Müdürü tanık R.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.T. olay tarihinde Akıncılar PTT Şubesinde gişe memuru olarak görev yaptığını öne sürdü.

        Borçları sebebiyle alacaklılarının sürekli kendisini aradığını belirten B.T. şöyle devam etti:

        "Aldığım maaş nedeniyle zor geçiniyordum. Bu nedenle psikolojik rahatsızlıklarım ortaya çıktı. Adana Şehir Hastanesinin psikiyatri bölümünde tedavi görüyordum. Olay günü bir anlık boşluğa düşerek gişedeki paraları hesabıma gönderdim. Zaten o gün ağır ilaç kullanmıştım. O günü de tam olarak hatırlamıyorum. İlaçların etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Almış olduğum paraları kuruma ödedim. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Beyanı alınan Yüreğir Merkez PTT Müdürü tanık R.A. ise olay günü yaptığı kontroller neticesinde sanığın gişesinde fazla para olduğunu tespit ettiğini belirterek, "Normalde böyle bir şubenin gişesinde bu kadar nakit paranın bulunmaması gerekirdi. Bunun üzerine yaptığım tespitlerde sanığın gişedeki parayı kendi hesabına gönderdiğini anladım. Bunun üzerine kurumun ilgili yerlerine konuyu aktardım." ifadesini kullandı.

        Müşteki kurum PTT'nin avukatı ise sanık hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

        Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalması hususları dikkate alınarak B.T'nin tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti de, sanığın tutukluluk halinin devamına, Yüreğir PTT Müdürlüğüne müzekkere yazılarak suç tarihi olan 23 Temmuz'a kadar gişede yapmış olduğu işlemleri gösterir bilgi ve belgelerini istenmesine, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - İddianame

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro görevlisiyken zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz'da tutuklanan B.T. hakkında savcılıkça "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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