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        Adana'da düzenlenen dokuma kumaş tasarım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Adana'da düzenlenen "ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:33
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        Adana'da düzenlenen dokuma kumaş tasarım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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        Adana'da düzenlenen "ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen, genç tasarımcıların özgün ve yaratıcı eserler geliştirmesini amaçlayan yarışmanın finali, 10 yarışmacının katılımıyla Adana Sanayi Odası Model Fabrika Merkezi'nde yapıldı.

        Programda konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın tarih boyunca tarım, sanayi ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin tekstilde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Kıvanç, şöyle devam etti:

        "Fiziki yatırım çok önemli ama en önemli yatırım insan kaynağına yapılan yatırımdır. Biz bunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz tekstil alanında uluslararası pazarda daha etkin olmak istiyoruz. Modayı takip eden değil, belirleyen ülke olmak istiyoruz. Bölgede tekstil sektöründe yer alan firmalarımızın tasarım kültürünü benimsemesini istiyoruz. Firmalarımızın dünya rekabet ortamında daha da ön sırada yer almasını istiyoruz. Kendi kültürümüzle özgün ve global değerler yaratmak istiyoruz. Ayrıca bölgemizde üretim yapan fabrikaların çoğu dokuma kumaş yapıyor. İşte bunları yapmak için her alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılara ihtiyaç var. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye bu yarışmayı düzenliyoruz."

        Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Yarışmada, "Tree Bark" tasarımıyla Banu Gül Çakır birinci, "Harmony in Weaving " tasarımıyla Leyla Kurul ikinci ve "Büyülü Işıklar" tasarımıyla Polen Polat ise üçüncü oldu.

        Birinci Banu Gül Çakır, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

        Bu yarışma sayesinde birçok hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacağını aktaran Çakır, "Çok mutluyum, umuyordum, bekliyordum. Kendi kumaşlarıma da güveniyordum. Bundan sonraki hedefim, tekstil sektörüne farklı bir renk getirmek, farklı kumaşlar tasarlayıp onları uygulamak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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