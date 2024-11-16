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        Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.11.2024 - 09:53
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        Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sümer Mahallesi'ndeki kafede dün Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli Erencan E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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