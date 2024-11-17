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        Adana'da 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:24
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        Adana'da 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ramazan İ'nin saklandığı ikameti belirledi.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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