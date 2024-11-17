Adana'da 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ramazan İ'nin saklandığı ikameti belirledi.

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