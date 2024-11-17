Adana'da seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Can'ın (50) kullandığı traktör, Bağtepe Mahallesi'nde mezarlık duvarına çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Can'ın seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın duvara çarparak durabildiğini belirledi.
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