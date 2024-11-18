Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık C.I, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 Kasım 2023'te Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Otomobilin bagaj kısmında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, C.I'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık C.I. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Adana'da seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Adana'da seyir halindeki traktörde kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlenecek
        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlenecek
        Cezaevinden tahliye olan kişiye sokakta silahlı kutlama
        Cezaevinden tahliye olan kişiye sokakta silahlı kutlama
        Çukurova'yı besleyen suyun yüzde 75'i boşa akıyor
        Çukurova'yı besleyen suyun yüzde 75'i boşa akıyor
        Adana'da 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi
        Adana'da denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi