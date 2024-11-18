Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, sınıflarına girip dersbaşı yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

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