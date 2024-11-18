Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı

Ziyarette, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Saimbeyli Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurtaran da yer aldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğretmen ve öğrencilerle şehidin mezarını ziyaret etti.

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