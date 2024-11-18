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        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı

        Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:39
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        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı
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        Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğretmen ve öğrencilerle şehidin mezarını ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

        Ziyarette, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Saimbeyli Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurtaran da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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