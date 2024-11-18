Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İlçede sabah başlayan sis, gün boyunca devam etti.
Sis nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi düştü.
İlçenin büyük kısmına yayılan sis, dron ile görüntülendi.
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