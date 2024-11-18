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        Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu

        Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:37
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        İlçede sabah başlayan sis, gün boyunca devam etti.

        Sis nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

        İlçenin büyük kısmına yayılan sis, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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