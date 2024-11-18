Adana'da gelin arabasının kaputuna asılan kişi, damat ve düğün sahiplerince darbedildi
Adana'da para almak için gelin arabasının kaputuna asılan çıkan kişi, damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.
Adana'da para almak için gelin arabasının kaputuna asılan çıkan kişi, damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda bir kişi para almak için seyir halindeki gelin arabasının kaputuna çıktı.
Uyarılara aldırmayan kişi araçtan inen damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.
Daha sonra damat ve düğün sahipleri araçlarına binerek yoluna devam etti.
Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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