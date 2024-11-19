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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü otomobil çarpması sonucu öldü

        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:03
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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü otomobil çarpması sonucu öldü
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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Yusuf Ekin (16) idaresindeki 01 APV 505 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Sürüklenen motosiklet sürücüsüne karşı yönden gelen 06 VAC 56 plakalı otomobil çarptı.

        Yaralanan Ekin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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