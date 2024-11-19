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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında iki suçtan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:02
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında iki suçtan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 26 Ekim'de tutuklanan A.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, A.Ö'nün DEAŞ'a katılımı artırmak için toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi.

        Kod isim kullanan sanığın, örgütün Suriye'deki silahlı çatışmalarında yer aldığı, kamuflaj kıyafet ve uzun namlulu silahlı fotoğraflarının tespit edildiği, sosyal medya hesabında propaganda yaptığı iddianamede aktarıldı.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ö'nün yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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