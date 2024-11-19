Adana'da iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 2 zanlı tutuklandı

Silahlı saldırı bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay sırasında yoldan geçen bazı araç sürücülerinin panik yaşadığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet A. ve Cumali K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İsa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araştırma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mehmet A. (22), Cumali K. (24) ve İsa A. (18) olduğunu belirledi.

Kurşunların işletmenin duvar ve camlarına isabet ettiği saldırıdan bir gün sonra şüpheliler, telefonla aradıkları işletme sahibinden haraç istedi.

Havutlu Mahallesi'nde 13 Kasım'da tarım aletleri satılan iş yerine, motosikletli 2 zanlı tarafından akşam saatlerinde kalaşnikof piyade tüfeğiyle ateş açıldı.

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