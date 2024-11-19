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        Adana'da ekmek almaya giderken sokakta rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 59 yaşındaki kadın, sokakta rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:18
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        Adana'da ekmek almaya giderken sokakta rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 59 yaşındaki kadın, sokakta rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

        Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden Gülbayez Demirel (59), ekmek almak için evinden çıktı.

        Demirel, sokakta yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Acı haberi alarak olay yerine giden Demirel'in eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

        Demirel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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