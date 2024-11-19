Adana'da ekmek almaya giderken sokakta rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi

Acı haberi alarak olay yerine giden Demirel'in eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden Gülbayez Demirel (59), ekmek almak için evinden çıktı.

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