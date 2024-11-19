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        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 23:49
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        Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Bahçeşehir Mahallesi'nde aynı yönde seyreden, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpışma sonucu devrildi.

        Motosikletlerden birinin sürücüsü yere düşerek yaralandı. Devrilen diğer motosikletten savrularak yerde sürüklenen 2 kişiye de karşı yönden gelen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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