Adana'da yayalara "ilk geçiş hakkı" vermeyen 29 sürücüye para cezası

Denetimlerde bazı araçların yayalara yol vermemesi ve sürücülerin durdurulması dronla kaydedildi.

Öte yandan bisiklet yolunu kullanan 7 ve kask takmayan 21 sürücüye da para cezası uygulandı.

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