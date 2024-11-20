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        Adana'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:26
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        Adana'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Şahin K'nin saklandığı ikameti belirledi.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. İkamette yapılan aramada sahte kimlik ve 470 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şahin K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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