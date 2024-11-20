Adana'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. İkamette yapılan aramada sahte kimlik ve 470 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Şahin K'nin saklandığı ikameti belirledi.

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