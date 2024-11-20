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        Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:49
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        Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        N.B'nin kullandığı 80 AH 165 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda şarampole devrildi.

        Yara almayan sürücü araçtan kendi imkanıyla çıktı.

        Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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