Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
N.B'nin kullandığı 80 AH 165 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda şarampole devrildi.
Yara almayan sürücü araçtan kendi imkanıyla çıktı.
Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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