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        Adana'da römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çiftlik evinden römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:48
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        Adana'da römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çiftlik evinden römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir çiftlik evinden römork çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

        Çalınan römorkun Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, adreste 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekiplerce bulunan römork da Adana'ya getirilerek sahibine teslim edildi.

        Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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