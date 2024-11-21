Adana'da römork çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Çalınan römorkun Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, adreste 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir çiftlik evinden römork çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

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