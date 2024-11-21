Adana'da gecekonduda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gecekonduda uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 3 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir gecekonduda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 Eylül'de tutuklanan K.B.A, H.A. ve Ş.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 21 Eylül'de ihbar üzerine polisler tarafından Akkapı Mahallesi'nde etrafı tel ile çevrili bir gecekonduya düzenlenen operasyonda, K.B.A, H.A. ve Ş.A'nın poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve buzdolabı içerisinde 6 uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi. Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, K.B.A, H.A. ve Ş.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.