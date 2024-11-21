Adana'da "laf atma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklandığı iddiasına dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde nişanlısına "laf attıkları" gerekçesiyle kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 16 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis talebiyle dava açıldı.

22 Nisan'da Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde nişanlısına laf attıkları gerekçesiyle kavga ettiği M.A. ve E.E'yi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan 1 gün sonra tutuklanan E.U. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.U. ve nişanlısı R.N.K'nin otomobilden inip apartmana doğru yürüdükleri sırada başka bir araçla yanlarında duran M.A. ve E.E'nin kadına laf attığı ve sanığın nişanlısını eve bıraktıktan sonra elinde bıçakla aşağıya indiği belirtildi.

İddianamede, sanığın bu sırada kendisine sopayla saldıran M.A. ve E.E'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı kaydedilerek, E.U'nun 2 kişiye karşı haksız tahrik altında "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 15 günden, 16 yıl 9 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.