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        Saimbeyli'de ortaokullar arası satranç müsabakaları yapıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:24
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        Saimbeyli'de ortaokullar arası satranç müsabakaları yapıldı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

        Saimbeyli Kaymakamlığının yürüttüğü "Eğitim Seferberliği Projesi" kapsamında düzenlenen satranç turnuvası Saimbeyli Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde başladı.

        İlçedeki 6 ortaokuldan 6 sporcunun katıldığı turnuvada müsabakalar sonucunda Karakuyu Ortaokulu'ndan Çağrı Akbolat birinci, Himmetli Ortaokulu'ndan Berkay Mert Ayhan ikinci, Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mehmet Burak Kekeç üçüncü oldu.

        Dereceyle giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Emre Açar ve katılımcılar verdi.

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