Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 08:33 Güncelleme: 22.11.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 firari hükümlü operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti.

        İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

        İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Saimbeyli'de ortaokullar arası satranç müsabakaları yapıldı
        Saimbeyli'de ortaokullar arası satranç müsabakaları yapıldı
        Adana'da "Geçmişten Günümüze Türk Atasözleri Çalıştayı" başladı
        Adana'da "Geçmişten Günümüze Türk Atasözleri Çalıştayı" başladı
        Adana'da "laf atma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklandığı iddiasın...
        Adana'da "laf atma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklandığı iddiasın...
        Bitki yetiştiriciliğinde afetlere ve iklim değişikliğine karşı çözüm; bitki...
        Bitki yetiştiriciliğinde afetlere ve iklim değişikliğine karşı çözüm; bitki...
        Suç örgütünün 5 üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı; tutuklu sayısı 215'e...
        Suç örgütünün 5 üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı; tutuklu sayısı 215'e...
        Adana merkezli organize suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 215'e yük...
        Adana merkezli organize suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 215'e yük...