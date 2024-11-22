Adana'da 8 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 8 bin 770 paket sigara bulunan ikametteki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 8 bin 770 paket sigara bulunan ikametteki şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.
Ekipler, ikametteki aramalarda gümrük kaçağı 8 bin 770 paket sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaralarla ilgili iş yerindeki Ahmet T. gözaltına alındı.
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