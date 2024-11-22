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        Adana'da kedinin, işçinin öğle yemeğini alıp kaçması kamerada

        Adana'da bir işçinin öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre ayrıldığı anda bir kedinin alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:34
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        Adana'da kedinin, işçinin öğle yemeğini alıp kaçması kamerada
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        Adana'da bir işçinin öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre ayrıldığı anda bir kedinin alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda çalışan 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı'yı, öğle yemeği için aldığı döneri iş yerinin arkasında taburede yediği sırada iş arkadaşları çağırdı.

        Yemeğini bırakarak kısa süreliğine iş yerine giren Alkacılı, döndüğünde yarım bıraktığı yemeğini yerinde bulamadı.

        İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alkacılı, bir kedinin yemeğini alıp uzaklaştığını fark etti.

        Tahir Can Alkacılı, AA muhabirine, yemeğini bıraktığı yerde bulamadığında ilk önce iş arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

        Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir kedinin yemeği alıp uzaklaştığını gördüğünü anlatan Alkacılı, "Çevreyi kontrol ettiğimde kedinin bir köşede yemeğimi yemeye devam ettiğini gördüm. Komik bir durumdu, kedi için afiyet olsun." dedi.

        Kedinin hasta olduğunu, bakımıyla ve beslenmesiyle de zaman zaman arkadaşlarıyla ilgilendiğini ifade eden Alkacılı, yeniden iş yerinin önüne gelen kediyi elleriyle besledi.

        Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Tahir Can Alkacılı dönerden biraz yedikten sonra iş yerine giriyor, bu sırada kedi de taburedeki döneri alıp uzaklaşıyor.

        Alkacılı'nın döndüğünde yemeğini bulamayınca şaşkınlık yaşaması görüntülerde yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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