Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının uyuşturucu kullanma, yaralama ve hırsızlık gibi olaylardan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine ikametteki N.K, D.Ş, G.P, M.G, N.T, İ.Y. ve C.G. gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreste bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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