Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki ikamette "uyuşturucu partisi" düzenlendiği ihbarı aldı.

        Operasyon düzenlenen adreste bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Bunun üzerine ikametteki N.K, D.Ş, G.P, M.G, N.T, İ.Y. ve C.G. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının uyuşturucu kullanma, yaralama ve hırsızlık gibi olaylardan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!

        Benzer Haberler

        Adana'da sosyal medya hesabından polislere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Adana'da sosyal medya hesabından polislere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Biber gazı sıkan polise hakaret ettiği anları paylaştı, tutuklandı
        Biber gazı sıkan polise hakaret ettiği anları paylaştı, tutuklandı
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü
        Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü
        Adana'da kedinin, işçinin öğle yemeğini alıp kaçması kamerada
        Adana'da kedinin, işçinin öğle yemeğini alıp kaçması kamerada
        Adana'da "Narko Alan Uygulaması"nda 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı
        Adana'da "Narko Alan Uygulaması"nda 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı