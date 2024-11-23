AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının, insanlık onurunun yüceltilmesi açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Çelik, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, partisinin umudun, icraatın ve geleceğin adı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 30-40 günde yurt içi ve dışında birçok ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Çelik, Erdoğan'ın liderliğinin dünyada takdirle karşılandığını anlattı. Çelik, toplantıda Erdoğan ile yan yana olduğu fotoğrafı taşıyan gençlere hitaben, "25 yaşımdan beri Cumhurbaşkanı'mızla yürüyorum. Peki bir gün yorulduk mu? Vallahi, billahi yorulmadık. İlk günden daha fazla enerjimiz var." dedi.

AK Parti'nin, Türkiye'de güzel hikayelerin adresi olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Öylesine büyük devrimler gerçekleşmiş, yollar katedilmiş ki Türkiye 20 yıllık süreçte neredeyse 200 yıllık meselesini halletmiş. Çok şükür Türkiye artık önümüzdeki Türkiye Yüzyılı'na umutla, güvenle, inançla bakacak kudrete, kabiliyete ve morale sahiptir. Etrafımızdaki bütün gelişmelere baktığınızda Türkiye'nin istikrarının korunması ve bütün bu sıkıntıların içerisinden salimen yoluna devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinin ne kadar kritik, önemli ve mücevher değerinde olduğunu her olayla birlikte bir kere daha görüyoruz."

- "Bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanıp, mahkum edilecek" Çelik, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı karar, bizim açımızdan insanlık onurunu yüceltmesi, insan haysiyetine verilen değerin gösterilmesi ve 'insanlık ölmedi' denilmesi bakımından kıymetli olmuştur. Dünya ve Avrupa'da pek çok ülke, 'Mahkemenin kararının uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, Netanyahu ve Gallant denen katillerin ülkelerine ayak basması halinde derhal tutuklayacaklarını' söyledi."

Soykırımcıların yargılanması ve gereken cezayı alması için sesi en gür çıkan liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin de Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı karar tecelli edecek ve bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanıp, mahkum edilecek." dedi. Çelik, dünya siyasetinin "büyük türbülansa" girdiğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen fiilen sona ermiştir. Dolayısıyla böyle geçiş zamanları dünyanın zor zamanlarıdır ve tarihteki olaylara baktığımızda coğrafyamız da çok sarsıcı biçimde etkilenmiştir. Onun için çalışmalarımızın sadece ittifakımızın ve partimizin gücü açısından değil aynı zamanda Türkiye'nin bu sıkıntılı zamanlardan salimen geçmesi ve güçlü şekilde bu türbülansın içerisinden çıkabilmesi için de son derece kıymetli olduğunu unutmayalım. Bu türbülansın aşılması için son derece güçlü bir lidere sahibiz. Önümüzdeki dönemde de teşkilatımızın gücü ve birlikteliği bunu aşacak kudret ve kabiliyeti gösterecektir."