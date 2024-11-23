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        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlendi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Yanınızda toprak talebinde bulunan, belki bugün yarın saldıracak güçler var. Bunlara karşı hep beraber olmamız lazım. İşte siyaset burada başlıyor ve Devlet Bahçeli burada hamle yapıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:42
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        Adana'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlendi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Yanınızda toprak talebinde bulunan, belki bugün yarın saldıracak güçler var. Bunlara karşı hep beraber olmamız lazım. İşte siyaset burada başlıyor ve Devlet Bahçeli burada hamle yapıyor." dedi.

        MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Adana Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği bölge toplantısına, Adana, Mersin ve Niğde'den parti teşkilatları katıldı.

        Yıldırım, buradaki konuşmasında, ülkenin geleceği için siyaset yaptıklarını söyledi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her zaman "Önce ülkem ve milletim" dediğini aktaran Yıldırım, "Biz siyaseti toprağımız için yapıyoruz. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, Türkiye'nin menfaatlerini savunduklarını belirterek şöyle dedi:

        "Önce milleti bir araya getireceksiniz. Aradaki fitneyi çıkaracaksınız ki birliği kurasınız. Yanınızda toprak talebinde bulunan, belki bugün yarın saldıracak güçler var. Bunlara karşı hep beraber olmamız lazım. İşte siyaset burada başlıyor ve Devlet Bahçeli burada hamle yapıyor. 1000 yıldır beraber savaştık. Çanakkale'ye gidin koyun koyuna yatıyoruz, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sı hep orada. Şimdi gelmiş Kürtler adına bir terör örgütü Amerika ile işbirliği yaparak senden toprak talep ediyor. Bu oyunu nasıl bozarsın? Oyunu içten bozarsın. Terörist başı 25 yıl önce uçakla gelirken 'Gereğini yapacağım' dedi. Buyur gerekeni yap, kurduğun örgütü dağıt, silahı bırak."

        Bahçeli'nin bugüne kadar hep sözlerinde haklı çıktığını dile getiren Yıldırım, "Bu yapılan hamlede kesinlikle 'Milliyetçi Hareket Partisine oy gelsin, gitsin' diye bir hesap yoktur. Türkiye'nin yarısı gittikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olmuş neye yarar, kimin işine gelir? Önce toprağı kurtaracaksın, onun için siyaset yapacaksın ve toprağın elden gitmemesi için gerekli adımları atacaksın." diye konuştu.

        Toplantıda, MHP Adana milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce ile il başkanları da konuşma yaptı.

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