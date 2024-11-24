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        Maganda kurşunuyla engelli kalan öğretmen, liselilere tarih sevgisi aşılıyor

        NURŞİN MAĞIN - Adana'da maganda kurşunu nedeniyle oluşan yürüme engelinin zorluğunu aşıp yüzmede madalyalar kazanan 40 yaşındaki Volkan Öznergiz, ikinci hayali olan tarih öğretmenliğini de bir yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:25
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        Maganda kurşunuyla engelli kalan öğretmen, liselilere tarih sevgisi aşılıyor
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        NURŞİN MAĞIN - Adana'da maganda kurşunu nedeniyle oluşan yürüme engelinin zorluğunu aşıp yüzmede madalyalar kazanan 40 yaşındaki Volkan Öznergiz, ikinci hayali olan tarih öğretmenliğini de bir yıldır sürdürüyor.

        Ailesiyle 12 yaşındayken katıldığı düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu omuriliğine kurşun isabet eden yüzme sporcusu Öznergiz, yürüyebilmek için koltuk değneğine mecbur kaldı.

        Öznergiz, bedensel engeline rağmen yeniden başladığı yüzmede ulusal şampiyonalarda yarıştı.

        Aldığı dereceler sayesinde 2018'de Paralimpik Yüzme Milli Takımı'na seçilen Öznergiz, 2023'te İstanbul'da düzenlenen Marathon Masters yüzme yarışmasında 1 altın ve 1 bronz madalya, nisanda Muğla'da gerçekleştirilen AguaRally yarışmasında da altın madalya kazandı.

        Kariyerine 20'den fazla madalya ekleyen Öznergiz, öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için eğitimini sürdürdüğü Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olup Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi.

        Sınavdaki başarısıyla Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl Seyhan ilçesindeki Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak atanan Öznergiz, koltuk değneğiyle katıldığı derslerdeki azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

        - "Çocuklardaki enerjiye hayranım ve onlarla çalışmaya bayılıyorum"

        Volkan Öznergiz, AA muhabirine, çocukların öğrenme heyecanına tanık olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını belirten Öznergiz, şöyle konuştu:

        "Sınıfa girdiğinizde karşınızda 30-40 pırıl pırıl göz size bakıyor. Sizden bir şeyler öğrenmek istiyor ve heyecanlarını size aktarıyorlar. Bu, hiçbir meslekte olmayan çok farklı bir duygu. Onlardaki enerjiyi görmek, bilgiler aktarmak, hikayelerini dinlemek ve hikayenizi anlatmak muhteşem bir duygu. Çocuklardaki enerjiye hayranım ve onlarla çalışmaya bayılıyorum."

        Öznergiz, öğrencilerinin azim ve kararlıkla geleceğe ilerlemesi için çalıştığını anlattı.

        Göreve başladıktan kısa süre sonra çocuklarla kaynaştığını dile getiren Öznergiz, "Öğrencilerim tarihe ilgi duyuyor, dersleri severek dinliyorlar. Onlarla tarih sayfalarını çevirmeyi çok seviyorum. Bana tekrar bir şans verilseydi yine öğretmenliği seçerdim. Ders işlerken öğrencilerimin düşüş yaşadığını gördüğümde hayat hikayemden bahsediyorum. Bunun olumlu etki sağladığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Öznergiz, engelli bireylerin hayata küsmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hayatta her zaman bir şans, ışık vardır. Bu nedenle engelli bireylerin hayata tutunması ve hayallerinin peşinden gitmesi gerekiyor. Günümüzde engelli bireyler basketbol ve masa tenisi gibi birçok sporu yapabiliyor. 'Engelim var bunu yapamam' diye düşünmemeleri gerekir çünkü günümüzde potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri pek çok imkan var. Engelli bireylere önerim, asla vazgeçmesinler, hedefleri doğrultusunda hareket etsinler ve başaracaklarına her daim inansınlar."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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