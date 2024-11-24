Adana'da karda mahsur kalan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı
Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Kaleyüzü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karla kaplanan yolda arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makinesiyle ulaştığı araçtaki ikisi çocuk 5 kişi, güvenli bölgeye taşındı.
Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.