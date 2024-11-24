Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Samandağ ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakamlık bahçesinde tören düzenlendi.

Karaisalı Belediyesince, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde öğretmenler için kahvaltı programı organize edildi.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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