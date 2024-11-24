Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Karaisalı Belediyesince, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde öğretmenler için kahvaltı programı organize edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Özdemir, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
- Hatay
Samandağ ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakamlık bahçesinde tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülale Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
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