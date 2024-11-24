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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:19
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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Karaisalı Belediyesince, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde öğretmenler için kahvaltı programı organize edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Özdemir, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        - Hatay

        Samandağ ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakamlık bahçesinde tören düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülale Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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