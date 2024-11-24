Adana'nın Pozantı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
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