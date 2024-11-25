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        Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu

        Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:57
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        Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu
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        Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.

        Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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