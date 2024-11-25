Adana'da öğrenciler kavga şakasıyla okul müdürünün Öğretmenler Günü'nü kutladı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kavga ettiği belirtilen öğrencileri ayırmaya giden okul müdürüne sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, kavga ettiği belirtilen öğrencileri ayırmaya giden okul müdürüne sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.
Özel Kozan Solar Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürü Ahmet Bilgili'ye sürpriz yapmak istedi.
Arkadaşlarından yardım alan öğrenciler, kavga edermiş gibi yaparak olayın okul müdürüne iletilmesini sağladı.
Durumu öğrenen Bilgili, kavga seslerinin duyulduğu koridordan hızlıca ilerleyerek sınıfa gitti.
Öğrenciler, bu sırada sınıfa girerek kendilerine kızmaya başlayan okul müdürüne çiçek uzattı.
Öğretmenler Günü kutlanan Bilgili, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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