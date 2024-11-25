Adana'da öğrenciler kavga şakasıyla okul müdürünün Öğretmenler Günü'nü kutladı

Öğrenciler, bu sırada sınıfa girerek kendilerine kızmaya başlayan okul müdürüne çiçek uzattı.

Özel Kozan Solar Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürü Ahmet Bilgili'ye sürpriz yapmak istedi.

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