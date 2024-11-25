Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı
Adana'da ortaokul öğrencilerine yönelik internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda seminer verildi.
Adana'da ortaokul öğrencilerine yönelik internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda seminer verildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü personeli, 18-22 Kasım'da Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki okullarda seminer düzenledi.
İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı seminerlere 1623 ortaokul öğrencisi katıldı.
Etkinliklerde öğrencilerin soruları da yanıtlandı.
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