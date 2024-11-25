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        Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı

        Adana'da ortaokul öğrencilerine yönelik internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:44
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        Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı
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        Adana'da ortaokul öğrencilerine yönelik internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda seminer verildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü personeli, 18-22 Kasım'da Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki okullarda seminer düzenledi.

        İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı seminerlere 1623 ortaokul öğrencisi katıldı.

        Etkinliklerde öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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