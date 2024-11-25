Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü personeli, 18-22 Kasım'da Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki okullarda seminer düzenledi.

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