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        Adana'da heyelan nedeniyle ölen öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:20
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        Adana'da heyelan nedeniyle ölen öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Vefat eden öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda anma töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, öğretmenleri saygı ve minnetle hatırladıklarını söyledi.

        Programın ardından Açar, öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

        Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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