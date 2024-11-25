AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ görevine başladı
Adana'da AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Gökçedağ, görevine başladı.
Adana'da AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Gökçedağ, görevine başladı.
AK Parti Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa seçilen Gökçedağ, ilçe binasında düzenlenen törende görevi Bayram Uzundere'den devraldı.
Törene, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve partililer katıldı.
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