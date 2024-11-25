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        AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ görevine başladı

        Adana'da AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Gökçedağ, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:43
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        AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ görevine başladı
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        Adana'da AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Gökçedağ, görevine başladı.

        AK Parti Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa seçilen Gökçedağ, ilçe binasında düzenlenen törende görevi Bayram Uzundere'den devraldı.

        Törene, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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