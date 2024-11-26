Adana'da 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Mehmet Akkurt'un, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yaptı.

Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Akkurt'un, güveni kötüye kullanma, kadına şiddet, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, hükümlünün veya tutuklunun kaçması ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından da arandığı belirlendi.