Adana'da annesini öldürdüğü öne sürülen kızına 20 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı annesini öldürdüğü öne sürülen tutuklu kızına 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 26 Haziran 2022'de annesi H.K'yi (82) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık G.K. (50) cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkemede müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın H.K'nin 6 çocuğundan biri olduğunu ve maktul ile G.K'nin Gülbahçesi Mahallesi'nde aynı evde yaşadıklarını belirtti.

Olay günü bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma neticesinde maktulün sanığı boğma girişiminde bulunduğunu anlatan savcı, G.K'nin de arbedede annesi H.K'yi ittirip çekiştirdiği ve hırpaladığı sırada öldürdüğünü ifade etti.