Adana'da açık alanda yetiştirilen güz domatesinde hasat başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.
Çanaklı Mahallesi'nde 50 yaşındaki çiftçi Ekrem Erol, ağustosta 7 dönümlük arazisine deneme amaçlı güz domatesi fidesi dikti.
Olgunlaşan ürünler, tarım işçilerince toplandıktan sonra sandıklara yerleştirildi.
Erol, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır domates üreticiliği yaptığını söyledi.
Bölgenin ılıman ikliminden yararlanmak için güz domatesi yetiştirmeyi denediğini belirten Erol, "Ekim ayında fırtına yaşanmasına rağmen beklediğimizin üstünde ürün aldık. Araziden yaklaşık 40 ton rekolte bekliyoruz." dedi.
Erol, gelecek yıl ekim alanını artırmayı planladığını kaydetti.
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