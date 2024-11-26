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        Adana'da açık alanda yetiştirilen güz domatesinde hasat başladı

        Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:09
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        Adana'da açık alanda yetiştirilen güz domatesinde hasat başladı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde açık alanda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.

        Çanaklı Mahallesi'nde 50 yaşındaki çiftçi Ekrem Erol, ağustosta 7 dönümlük arazisine deneme amaçlı güz domatesi fidesi dikti.

        Olgunlaşan ürünler, tarım işçilerince toplandıktan sonra sandıklara yerleştirildi.

        Erol, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır domates üreticiliği yaptığını söyledi.

        Bölgenin ılıman ikliminden yararlanmak için güz domatesi yetiştirmeyi denediğini belirten Erol, "Ekim ayında fırtına yaşanmasına rağmen beklediğimizin üstünde ürün aldık. Araziden yaklaşık 40 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

        Erol, gelecek yıl ekim alanını artırmayı planladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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