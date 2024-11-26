Adana'da açık alanda yetiştirilen güz domatesinde hasat başladı

Bölgenin ılıman ikliminden yararlanmak için güz domatesi yetiştirmeyi denediğini belirten Erol, "Ekim ayında fırtına yaşanmasına rağmen beklediğimizin üstünde ürün aldık. Araziden yaklaşık 40 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

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