Adana'da okul duvarı Filistin'e destek için resimlerle süslendi

Resimlerin arasında Mescid-i Aksa ile Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.

Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesinde görevli Menteş, Filistin'e desteğini göstermek için öğrencilerle resim çalışması yaptı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

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