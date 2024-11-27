Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da okul duvarı Filistin'e destek için resimlerle süslendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da okul duvarı Filistin'e destek için resimlerle süslendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

        Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesinde görevli Menteş, Filistin'e desteğini göstermek için öğrencilerle resim çalışması yaptı.

        Çalışmada, okul duvarına Gazze direnişini simgeleyen görseller çizildi.

        Resimlerin arasında Mescid-i Aksa ile Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.

        Öğretmen Mustafa Menteş, gazetecilere, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi, Adana ve Bolu'da...
        Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi, Adana ve Bolu'da...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adana'da "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasın...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adana'da "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasın...
        'Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız'
        'Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız'
        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis
        Adana'da başkası adına kredi çekerek dolandırıcılık iddiasına hapis
        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi
        Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı; 'Sokakta buldum' dedi
        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül vere...
        İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül vere...