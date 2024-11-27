Adana Valiliğinden çocuklarıyla çadırda yaşayan kadınla ilgili açıklama:

Adana Valiliği, "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı habere konu olan kadınla 5 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan 2001 doğumlu M.B'nin biri 40 günlük, diğerleri 2,5,6 ve 7 yaşında 5 çocuğu ile Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde çadırda kaldığı tespit edilmiştir. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce anne M.B. ile çocuklarının aynı gün içinde ihtiyaçları giderilmiş ve aile kadın konukevimizde koruma altına alınmıştır."