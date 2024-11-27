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        Adana Valiliğinden çocuklarıyla çadırda yaşayan kadınla ilgili açıklama:

        Adana Valiliği, "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı habere konu olan kadınla 5 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:29
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        Adana Valiliğinden çocuklarıyla çadırda yaşayan kadınla ilgili açıklama:
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        Adana Valiliği, "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı habere konu olan kadınla 5 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını bildirdi.

        Valilik, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Habere konu olan 2001 doğumlu M.B'nin biri 40 günlük, diğerleri 2,5,6 ve 7 yaşında 5 çocuğu ile Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde çadırda kaldığı tespit edilmiştir. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce anne M.B. ile çocuklarının aynı gün içinde ihtiyaçları giderilmiş ve aile kadın konukevimizde koruma altına alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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