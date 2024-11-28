Adana'da öğrenciler "Köylüm Şef Yarışması"nda hünerlerini sergiledi
Adana'nın Pozantı ilçesinde öğrenciler, "Köylüm Şef Yarışması"nda sıkma ve börek yaptı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde öğrenciler, "Köylüm Şef Yarışması"nda sıkma ve börek yaptı.
Aşçıbekirli İlkokulu yönetimi, bir televizyon programındaki yemek programından esinlenerek öğrencileri için "Köylüm Şef Yarışması" düzenledi.
Yarışmada öğrenciler sıkma ve börek hazırlayarak öğretmenlerin yer aldığı jüriye sunum yaptı.
Jüri üyelerinin tüm öğrencileri birinci seçtiği yarışmada hazırlanan sıkma ve börekler, katılımcılara ikram edildi.
Okul müdürü Murat Karacan, yaptığı açıklamada, öğrencilerle güzel bir yarışma düzenlediklerini söyledi.
Okulda etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini belirten Karacan, "Öğrencilerimiz hem çok eğlendi hem de böylesine bir işin nasıl zorluklarla yapıldığı birebir kendileri yaparak öğrendi." ifadesini kullandı.
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