Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dedepınarı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.