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        Adana'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:27
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        Adana'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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        Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

        Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

        Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanmaları uyarısında bulundu.

        Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücüler, ekiplerce en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek.

        Otobüs şoförü Ömer Faruk Mirzalıoğlu, gazetecilere, denetimlerin olası kazaların önüne geçtiğini belirterek sezon öncesi aracın lastiklerini yenilediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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