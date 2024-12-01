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        Adana Valiliğinden "Emniyet deposundan çalınan mühimmatların satıldığı" iddiasına açıklama:

        Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatların satıldığı iddiasına ilişkin 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:45
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        Adana Valiliğinden "Emniyet deposundan çalınan mühimmatların satıldığı" iddiasına açıklama:
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        Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatların satıldığı iddiasına ilişkin 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatın zimmete geçirildiği ve Bayğaralar suç örgütüne satıldığı" iddiaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmaların aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'Zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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