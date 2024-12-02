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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:47 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:47
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        Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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