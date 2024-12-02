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        Adana'da DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'da, DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:06
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        Adana'da DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'da, DEAŞ'lı teröristlere para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz R.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

        İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği kayıtlarının tespit edildiğine yer verildi.

        Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma yürütülen A.O. ve G.Z'ye 25 işlemde 12 bin 688 lira gönderdiğinin tespit edildiği, cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmaların saptandığı kaydedildi.

        İddianamede, Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün üyelerine ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardım yaptığı tespit edilen sanık R.B'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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