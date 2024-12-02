Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.G. (16) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 14 Kasım 2023'te Hürriyet Mahallesi'ndeki İkinci İnönü İlköğretim Okulu'nun yakınında bir gence sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

A.G'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu aktaran savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.